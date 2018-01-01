عرض مجنون من برشلونة لضم مبابي!

أحد المواقع الإسبانية يزعم نية البارسا تقديم مثل هذا العرض لضم مبابي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف موقع دون بالاون الإسباني عن عرض مجنون تنوي إدارة برشلونة تقديمه للحصول على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتتحدث عديد التقارير الصحفية عن اضطرار النادي الفرنسي للتخلي عن أحد نجميه، مبابي أو نيمار، للهروب من عقوبات الويفا فيما يتعلق بقانون اللعب المالي النظيف.

ولذا، تسعى جميع الأندية الغنية في أوروبا لاستغلال ذلك والحصول على المهاجم الفرنسي صاحب الأداء المبهر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مع موناكو ثم باريس سان جيرمان بجانب منتخب فرنسا.

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وقد ادعى موقع دون بالون أن إدارة البارسا ترى في مبابي الخليفة الأفضل للويس سواريز وأن ضمه سيكون مرضيًا تمامًا للنجم ليونيل ميسي، ولذا تُجهز عرضًا بقيمة 150 مليون يورو بجانب بطاقة لاعب الوسط كوتينيو لإقناع أثرياء فرنسا بالتخلي عن اللاعب الذي انضم لهم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وتُقدر قيمة كوتينيو حاليًا بـ100 مليون يورو، علمًا أن البارسا اشتراه من ليفربول خلال يناير 2018 مقابل 130 مليون يورو.