يوفنتوس يُسجل هدفًا جديدًا في ملعب "الصفقات المجانية"

يوفنتوس يسجل هدفًا جديدًا في ملعب الصفقات المجانية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات يوفنتوس قريبًا جدًا من إحراز هدف جديد في ملعب "الصفقات المجانية" والذي صار ملعبه المفضل في السنوات الأخيرة.

إذ أجمعت المصادر الإيطالية المتعددة، سواء سكاي سبورت أو كورييري ديلو سبورت أو توتوسبورت على توصله لاتفاق مع آرون رامسي للعب له بدءً من الموسم الجديد وعقب نهاية عقده مع آرسنال.

ومنذ أعلن النادي الإنجليزي توقف مفاوضات تجديد عقد اللاعب الويلزي، حاولت عدة أندية الفوز بخدماته أبرزها باريس سان جيرمان والإنتر لكن مطالبه المالية المرتفعة حالت دون التوصل لاتفاق مع النيرادزوري.

اللعب المالي النظيف يُهدد أحلام باريس سان جيرمان

وأكدت المصادر المختلفة أن يوفنتوس فاز بالصفقة بعدما وافق على منح اللاعب صاحب الـ28 عامًا راتبًا سنويًا قدره 10 ملايين يورو، وقد اتخذت إدارة البيانكونيري هذا القرار نظرًا لأن رامسي سيصل بشكل مجاني مما يعني أن التكاليف الكلية للصفقة لن تكون مرتفعة.

يُذكر أن يوفنتوس نجح في ضم كريستيانو رونالدو الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو من ريال مدريد، وقد منحه راتبًا سنويًا قدره 31 مليون يورو، فيما كان قد حصل على توقيع إيمري تشان مجانًا بعد نهاية عقده مع ليفربول، وقبله كان قد وقع مع عدد من اللاعبين بشكل مجاني أبرزهم أندريا بيرلو وبول بوجبا.