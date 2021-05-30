عرض قطري عبر روبرتو كارلوس لشراء إنتر!

وضع اقتصادي غير مستقر للنيراتزوري

تحدثت أنباء في إيطاليا عن عرض قطري لشراء إنتر من المُلاك الصينيين الحاليين في صورة مجموعة "سونينج"، وذلك عبر وساطة من لاعب الفريق السابق النجم روبرتو كارلوس.

الظهير البرازيلي الشهير ارتدى ألوان النيراتزوري لموسم وحيد في 1995-1996 ولكن دون نجاح كبير، ليرحل مباشرة إلى صفوف ريال مدريد.

ماذا قالت التقارير عن العرض القطري لشراء إنتر

صحيفة "توتوسبورت" قالت إن شركة استثمارات قطرية تقدمت بعرض لمجموعة "سونينج" المالكة للنادي الإيطالي من أجل الشراء الكامل للفريق.

الشركة القطرية وسطت روبرتو كارلوس من أجل تقديم العرض وإجراء المفاوضات خلال الأيام الماضية، وكانت تريد الاستحواذ على الفريق بأكمله.

ما هو رد إنتر على العرض القطري؟

التقرير أكد أن إدارة إنتر الصينية رفضت العرض وقررت أن النادي ليس معروضاً للبيع من الأساس.

وتلقت إدارة إنتر بحسب التقارير عروضاً إنجليزية، سعودية، وأخرى أمريكية من أجل شراء النادي بأكمله، الأمر الذي رفضه الرئيس ستيفن زهانج.

ما هو موقف إنتر الاقتصادي الحالي؟

النيراتزوري حالياً يمر بضائقة مالية بحسب آخر التقارير قد تدفعه لبيع أحد نجومه، أشرف حكيمي على الأرجح، من أجل توفير سيولة مالية.

ودخلت شركة "أوك تري" الأمريكية كشريك في مجلس إدارة النيراتزوري مؤخراً مقابل ضخ مبلغ يقارب 250 مليون يورو في خزائنه.

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