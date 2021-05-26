رسميًا.. كونتي يرحل عن إنتر ويترك مصير حكيمي ولوكاكو على المحك

صدمة كبيرة في إنتر..

أعلن إنتر بصورة رسمية عن انتهاء مسيرة مدربه أنطونيو كونتي في ملعب سان سيرو بالاتفاق بينه وبين الإدارة.

وكانت الصحف الإيطالية قد فجّرت نبأ احتمالية رحيل كونتي عن إنتر في الساعات القليلة الماضية، لكن يبدو أن الأمور سارت بصورة أسرع والرحيل بات مؤكدًا.

الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو" كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الانفصال بين إنتر وكونتي قد تم الاتفاق عليه بالفعل، على أن يدفع النادي للمدرب 7 ملايين يورو.

Antonio Conte and Inter have reached an agreement to part ways immediatly, done. He’s leaving Inter - game over after two seasons, one Scudetto and the Europa League final. ⚫️🔵 #Inter #Conte — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021

إدارة إنتر أصدرت بيانًا رسميًا بعد ذلك أعلنت خلاله انتهاء علاقتها بكونتي، وشكرته على جهوده المضنية مع الفريق واعتبرت أنه سيظل دائمًا "جزءًا" من تاريخ النيراتزوري.

في الوقت نفسه فإن رحيل كونتي عن إنتر سيفتح الباب أمام نجوم الصف الأول بكتيبته لمغادرة سان سيرو، وفق تأكيدات غالبية الصحف الإيطالية.

إدارة إنتر في حاجة إلى جلب الأموال من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، لذلك فهي قد تضطر إلى بيع بعض النجوم وفي مقدمتهم أشرف حكيمي.

وعلى الرغم من أن حكيمي في آخر مباريات إنتر بالدوري الإيطالي أكد استمراره، لكن الآن تبرز احتمالية رحيله بشدة فقط في سبيل تعويض الخسائر الاقتصادية.

هذا إلى جانب هداف إنتر وأهم لاعبيه تقريبًا، روميلو لوكاكو، جنبًا إلى جنب مع هدف برشلونة الضخم لاوتارو مارتينيز.

الجدير بالذكر أن كونتي قاد إنتر لتحقيق لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، كما نجح في بلوغ نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي وخسره أمام إشبيلية.