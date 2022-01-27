عرض قطري خرافي لإيسكو .. ورد صادم من والده!

إنها لحظة الحقيقة بالنسبة إلى إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يجب أن يحدد مستقبله في أسرع وقت ممكن.

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يعرض النادي الملكي فكرة التجديد على اللاعب، في ظل الرغبة في خروجه من أجل التخلص من راتبه.

ويبدو أن إيسكو يظل محل اهتمام عدد من الأندية، حيث تلقى عددًا من العروض المغرية في الفترة الماضية، آخرها من قطر.

الصحفي بيبي إسترادا المتعاون مع راديو "ماركا" ظهر في برنامج "إل تشيرينجيتو" مؤكدًا أن إيسكو تلقى عرضًا قطريًا يمكن أن يحصل بموجبه على 15 مليون يورو سنويًا.

وقال إسترادا في حديثه: "والد إيسكو تلقى عرضًا من فريق قطر لنجله، بقيمة 15 مليون يورو سنويًا"، دون الكشف عن اسم الفريق.

وشدد في حديثه على أن والد إيسكو رد بالفعل على العرض القطري، مؤكدًا أن نجله في الوقت الحالي يود استكمال مسيرته في أوروبا.

وإلى جانب ذلك، فإن والد إيسكو كشف أن ريال مدريد مستعد لأن يجلب له عرضًا في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

ويعد إيسكو واحدًا من بين اللاعبين الذين يريد ريال مدريد التخلص منهم من أجل تحسين كتلة الرواتب، وإفساح المجال أمام تحركات النادي الملكي في الصيف المقبل.

وإلى جانب إيسكو، فإن قائمة الراحلين عن ريال مدريد تشمل الويلزي جاريث بيل، والبرازيلي المخضرم مارسيلو، حيث تنتهي عقد الثلاثي في يونيو 2022.

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