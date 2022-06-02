عرض عربي ينافس فلامنجو على ضم فيدال

قد نرى اللاعب التشيلي في أحد الأندية العربية

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك تنافس بين أحد الأندية العربية، ونادي فلامنجو البرازيلي على ضم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط إنتر ميلانو الإيطالي.

فيدال في طريقه للرحيل عن إنتر ميلانو

وبالرغم من أن عقد فيدال مع إنتر ينتهي في صيف 2023، إلا أن هناك رغبة متبادلة بين اللاعب والنادي في إنهاء العقد بنهاية الموسم الحالي.

نادي إنتر يريد التخلص من خدمات فيدال، بسبب الراتب العالي الذي يحصل عليه، لتتاح الفرصة للفريق الإيطالي للتعاقد مع بديلًا له.

صاحب الـ35 عامًا يريد البحث عن تجربة جديدة، وأكد من قبل عن رغبته في اللعب بصفوف فلامنجو البرازيلي، حيث نشر صورة لزوجته وهي ترتدي قميص الفريق البرازيلي من قبل.

فريق عربي ينافس فلامنجو

ووفقًا لما أشار إليه موقع "latercera" التشيلي، فإن أرتورو فيدال كان يتجه بالفعل للانضمام إلى فلامنجو، ولكن عرض نادي الريان القطري قد يغير وجته.

وأشار الموقع إلى أن نادي الريان قادر على منحه راتب قريب جدًا من الذي يحصل عليه مع نادي إنتر ميلانو، وهو 6 ملايين يورو سنويًا، بالإضافة إلى أن العقد سيمتد لمدة عامين.

وعلى الجانب الآخر عرض فلامنجو وصل إلى 5 ملايين يورو سنويًا، وهو الأمر الذي قد يكون في صالح النادي القطري.

هذا بالإضافة إلى وجود المدرب التشيلي نيكولاس كوردوفا كمدير فني لفريق نادي الريان، وهو الأمر الذي قد يشجع فيدال على قبول عرض النادي القطري.

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