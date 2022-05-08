بيكهام يخطط لمنع رودريجيز من الانضمام للنصر!

أكدت تقارير صحفية، على الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب نادي الريان القطري، لن يستمر مع فريقه، في ظل بعض الأخبار التي تشير إلى أنه تلقى عرضًا من نادي النصر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

التقارير أكدت على أن نادي النصر يجهز عرضًا لا يقاوم للاعب الكولومبي، من أجل الموافقة على ارتداء قميص الزعيم بداية من الموسم المقبل 2022-2023.

وأشارت صحيفة "ole" الأرجنتينية، إلى أن رودريجيز لديه العديد من العروض من أجل الرحيل عن صفوف نادي الريان القطري خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن خاميس يتواجد خلال الوقت الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية رفقة أسرته، بالإضافة إلى أنه يبحث حاليًا عن عرض أمريكي، حيث يبرز اسم إنتر ميامي الأمريكي.

الأسطورة ديفيد بيكهام مالك إنتر ميامي، ينوي عرض مبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، من أجل إقناع خاميس رودريجيز، ليحل محل المكسيكي رودولفو بيزارو، الذي انتهت إعارته وعاد إلى نادي مونتيري المكسيكي.

وأكد الموقع على أن رودريجيز يلقى اهتمامًا أيضًا من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي يمر حاليًا بوضع اقتصادي رائع.

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جاء ذلك في ظل انتشار أخبارًا تشير خلال الفترة الماضية، بأن النصر الذي يقوده الأرجنتيني ميجيل روسو ويقدم معه نتائج طيبة، يفاوض خاميس رودريجيز من أجل ضمه.