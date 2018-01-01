عرض صيني لبوريني، وميلان يُحدد سعره

هل يرحل المهاجم الإيطالي خلال يناير؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى ميلان وحسب موقع كالتشيوميركاتو عرضًا صينيًا لشراء المهاجم فابيو بوريني خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأشار الموقع الإيطالي المختص بأخبار سوق الانتقالات لرغبة نادي شنزن الصيني في شراء اللاعب صاحب الـ27 عامًا والذي لا يُعد من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب جينارو جاتوزو.

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وأبدى ميلان ترحيبه بالعرض القادم من آسيا خاصة لرغبته توفير الراتب المرتفع الذي يحصل عليه لاعب لا يُعتمد عليه كثيرًا في الفريق، إذ يرتبط بوريني بعقد مع الروسونيري يمتد حتى عام 2021 يحصل بموجبه على 2.5 مليون يورو سنويًا، بعدما كان قد انضم للنادي قادمًا من سندرلاند صيف 2017.

وحدد الفريق اللومباردي مبلغ 15 مليون يورو للتخلي عن بوريني الذي سبق أن ارتدى قمصان ليفربول وتشيلسي وسوانسي في إنجلترا ولعب لبارما وروما في إيطاليا.

وخاض اللاعب 11 مباراة مع ميلان هذا الموسم لم يُسجل خلالها سوى هدف واحد، علمًا أنه لعب في عدة مراكز منها الظهير الأيمن.