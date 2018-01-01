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هل يعود تشالهانوغلو إلى البوندسليجا؟

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عرض ألمانيا للاعب ميلان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبحث ميلان جديًا التخلي عن لاعبه هاكان تشالهانوغلو في سوق الانتقالات الشتوي القادم، ذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به خلال فترة تواجده مع الفريق.

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وضمت الإدارة السابقة بقيادة فاسوني وميرابيلي اللاعب التركي مقابل 21.3 مليون يورو تقريبًا من بايرليفركوزن، لكنه خلال موسم ونصف لم يتمكن من لفت الأنظار كثيرًا رغم لعبه في أكثر من مركز وضمن أكثر من طريقة لعب مع الروسونيري.

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وأشار موقع ميلان نيوز أن النادي الإيطالي وصله عرض بالفعل من لايبزيج الألماني للحصول على توقيع هاكان خلال يناير المقبل، وأن إدارة الروسونيري تُفكر بقبول العرض خاصة مع تعاقد النادي مع لوكاس باكيتا من فلامينجو.

يُذكر أن صاحب الـ24 عامًا لعب مع ميلان 65 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 21 هدفًا.

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