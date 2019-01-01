عرض خليجي مُغري يُقرب عمر السومة من الرحيل عن الأهلي

السومة يستهدف الرحيل عن صفوف الراقي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعادت التقارير الصحفية السعودية فتح باب إمكانية رحيل اللاعب الدولي السوري عمر السومة عن صفوف النادي الأهلي السعودي.

التقارير المُقربة من الراقي أشارت إلى أن السومة يستهدف الرحيل عن صفوف الراقي خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن رحيل "العقيد" أصبح وشيكاً، وذلك بعد أن تلقى عرضاً مغرياً من أحد الأندية الخليجية.

"إنهم انجرفوا بحثاً عن بطولات شخصية على حساب امانتهم الإعلامية ومصداقيتهم.. والأيام كفيلة بكشفهم أمام جماهير الزعيم" 🗨️



محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين 🗣️



🔗 https://t.co/oTvcDxU6es pic.twitter.com/Ef7OIPWQwz — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 21, 2019

التقارير أشارت إلى أن العرض المالي الذي تم تقديمه للسومة من النادي الخليجي كبير جداً، مُغري جدًا على الصعيد الشخصي للاعب، وهو ما جعله يميل للموافقة لرغبته في تأمين مستقبله ومستقبل عائلته.

وأنهت التقارير لتشير إلى أن السومة يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد أن أمضى سنوات في الدوري السعودي.

محمد بن فيصل يُدافع عن نفسه ويُهاجم بعض الإعلاميين

يُذكر أن عمر السومة يُعد أبرز اللاعبين في الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا رائعة رفقة النادي الأهلي خلال مسيرته.