عرض تركي لنجم جديد في النادي الأهلي

هل يوافق الأهلي على العرض؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن هناك عرض جديد من نادي طرابزون سبور التركي، لنجم جديد داخل النادي الأهلي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت مؤخرًا، إلى أن محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي، تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية، خلال الفترة الماضية، من أجل ضمه بنهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "fotospor" التركية إلى أن طرابزون التركي يرغب في التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به رفقة فريقه مؤخرًا.

وأضافت الصحيفة أن إدارة طرابزون ستقوم بعرض مبلغ مليون دولار على محمد شريف كراتب سنوي، على أن يمتد العقد إلى 3 سنوات قادمة.

طرابزون يعتزم تقديم عرضًا للنادي الأهلي، وصل إلى 2.5 مليون دولار، إلا أن العرض لن يوافق عليه مسؤولي النادي الأهلي، حيث يطمحون للحصول على مبلغ أعلى بكثير.

الصحيفة التركية أكدت على أن مسؤولي الأهلي سيرغبون في الحصول على مبلغ 7.5 مليون دولار مقابل بيع محمد شريف، خاصة وأن الأهلي يرى أن تكلفة انتقال مصطفى محمد من الزمالك إلى جلطة سراي ستصل إلى 6 ملايين دولار.

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ويعد محمد شريف واحدًا من أهم عناصر فريق النادي الأهلي والدوري المصري هذا الموسم، حيث يتقاسم صدارة هدافي الدوري مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش وعمر كمال لاعب المصري وحسام حسن لاعب سموحة.