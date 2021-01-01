تقارير .. جلطة سراي يرغب في ضم أفشة من الأهلي لتعويض بلهندة

النادي التركي يسعى للتعاقد مع نجم الأهلي والمنتخب المصري

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي جلطة سراي يدرس تقديم عرضًا للنادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات لاعبه محمد مجدي "أفشة"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد مجدي "أفشة" واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف الأهلي خلال الوقت الحالي، حيث يعتمد عليه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق بشكل دائم في تشكيلته، وينتهي عقده مع القلعة الحمراء في صيف 2024.

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وأشارت صحيفة "الصباح" التركية إلى أن أفشة أصبح داخل اهتمامات نادي جلطة سراي، وذلك أثناء متابعتهم لمصطفى محمد لاعب الزمالك الموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى صفوف جلطة سراي.

أفشة لفت أنظار كشافة نادي جلطة سراي الفترة الماضية، ويسعى مسؤوليه للتعاقد معه، ليكون البديل الأنسب للمغربي يونس بلهندة الذي تم فسخ التعاقد معه.

الصحيفة التركية شددت على أن المستوى المميز الذي ظهر به مصطفى محمد مع الفريق، جعلهم يرغبون في التعاقد مع زميله بمنتخب مصر محمد مجدي "أفشة"، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن جلطة سراي اتخذ قرارًا بفسخ التعاقد مع يونس بلهندة، بعدما قام الأخير بانتقاد مسؤولي ناديه عبر وسائل الإعلام، بسبب سوء أرضية ملعب الفريق، وذلك بعد التعثر في إحدى مباريات الدوري التركي.