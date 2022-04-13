ناشد الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي، وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل، ووزير الترفيه تركي آل الشيخ، للتدخل لإنقاذ حالة الإعلامي الرياضي محمد البكيري بشكل عاجل.

البكيري يعاني من مرض لم يكشف عنه بعد، لكنه أكد أن حالته تزداد سوءًا، وأن الأطباء عجزوا عن إيجاد العلاج المناسب له.

الإعلامي نشر رسالة تفاعل معها عدد كبير من الوسط الرياضي، حملت دعوات عاجز ورجائه إلى الله لإمداده بالصحة.

وكتب البكيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " يارب انقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك، وانسدت الطرق إلا إليك، وأُغلقت الأبواب إلا بابك، فلا تكلنا إلى أحدٍ سواك. يارب ما عجز عنه الأطباء، فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء. اللهم اشفني شفاءً لا يغادر سقماً.. وانثر في جسدي العافية برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آمين".

الكثيرون حملوا الدعوات له بالشفاء، لكن مالي ناشد بشكل رسمي وزيري الرياضة والترفيه، للمساهمة في علاجه.

مالي كتب: "ساءت حالة الزميل الإعلامي محمد البكيري الصحية وهو يعاني من المرض الذي عجز أطباؤه عن معالجته رغم مراجعته عديد من أخصائيين وأطباء معروفين.

"أبا خالد يستحق نظرة ووقفة مع حالته والأمل في سمو وزير الرياضة ومعالي المستشار تركي آل الشيخ بوقفاتهما الدائمة".

ساءت حالة الزميل الاعلامي @m_bukairy الصحية وهو يعاني من المرض الذي عجز اطباؤه عن معالجته رغم مراجعته عديد من أخصائيين وأطباء معروفين

أبا خالد يستحق نظرة ووقف مع حالته والأمل في سمو وزير الرياضة @AbdulazizTF

ومعالى المستشار @Turki_alalshikh بوقفاتهما الدائمة#سلامتك_يابكيري https://t.co/OVdmJwRmNb pic.twitter.com/CrM0UIWscQ — عثمان ابوبكر مالي (@othmanmali) April 12, 2022

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