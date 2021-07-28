عثرة جديدة في الطريق .. تعطل مفاوضات تجديد نجم برشلونة

إيلاش موريبا كان قريبًا من توقيع عقد جديد مع برشلونة رغم رغبة ريال مدريد في ضمه.

تعثرت مفاوضات تجديد إيلاش موريبا لعقده مع برشلونة رغم تفائل الإدارة بالأمس بتمديد عقد اللاعب الشاب وحرمان ريال مدريد من التوقيع معه.

عقد موريبا مع برشلونة ينتهي في يونيو 2022، وهو ما يعني إمكانية رحيل اللاعب الشاب بالمجان في نهاية موسم 2021-2022، وفقدان النادي الكتالوني لأحد أبرز نجوم أكاديمية "لا ماسيا" في السنوات الأخيرة.

ما أسباب تعثر مفاوضات التجديد؟

وذكرت صحيفة "سبورت" أنّ ماتيو أليماني وكذلك رامون بلانس اجتمعا اليوم، الأربعاء 28 يوليو مع وكيل أعمال اللاعب.

ورغم توقع الجميع إنهاء مسألة التوقيع لكن الخلاف دبّ بين الطرفين مما أدى إلى توقف المفاوضات.

ويعد هذا هو الاجتماع الثالث بين الإدارة الرياضية لبرشلونة ووكيل أعمال اللاعب والتي لم تسفر عن أي جديد.

ماذا فعل برشلونة لإرغام موريبا على التجديد؟

عندما خرجت التقارير التي تؤكد رغبة ريال مدريد في ضم موريبا، قررت إدارة برشلونة تجميد اللاعب وعدم خوضه لتدريبات الفريق الأول التحضيرية للموسم الجديد، كما قررت أن يتدرب مع الفريق الرديف لكن دون أن يلعب أي مباراة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت على رغبة موريبا في الاستمرار مع برشلونة، وأن الموقف والمفاوضات بين الطرفين تتحسن بشكل واضح مؤخرًا، لكن يبقى السؤال متى سيتم التوصل لاتفاق نهائي؟

كما استبعد رونالد كومان اللاعب من قائمة الفريق المسافرة إلى ألمانيا لمواجهة سالزبورج في المباراة الودية استعدادًا للموسم الجديد.

ما هي خطوة برشلونة القادمة مع موريبا؟

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن برشلونة لا يرغب في الانتظار طويلًا ويبحث عن اتفاق واضح وصريح مع إيلاش موريبا، بعدما تسبب طول فترة المفاوضات في ابتعاده عن فترة التحضير مع الفريق الأول.

وأوضحت مصادر من داخل برشلونة للصحيفة الإسبانية أن الأسبوع الحالي سيكون حاسمًا، حيث يواصل النادي العمل والتفاوض مع وكلاء اللاعب من أجل التوصل إلى اتفاق، وأن هناك بعض بوادر الأمل حاليًا.

ما هو موقف موريبا من مفاوضات التجديد مع برشلونة؟

يعرف موريبا جيدًا أن برشلونة يحبه، ويقدر اللاعب الجهود المبذولة من النادي لإبقائه في ملعب "كامب نو".

إلا أن موريبا لا يقضي وقتًا ممتعًا، لأنه يشعر أن مدة المفاوضات طالت أكثر مما ينبغي ويعاني من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، حيث لا يستطيع اللعب مع الفريق وهو أكثر ما يريده حاليًا.

ويطمح اللاعب في الحصول على راتب 6 ملايين يورو بدلًا من 2 مليون يورو وذلك كونه أصبح لاعبًا للفريق الأول، لكن الإدارة ترفض زيادة الراتب.

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