عبر الرئيس التنفيذي .. الاتحاد يعلن إتمام صفقة محمد صلاح!

هل نرى صلاح بقميص الاتحاد؟

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تترقب جماهير نادي الاتحاد حسم ناديها التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ليفاجئ حساب عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي للعميد الجميع بالإعلان عن إتمام الصفقة.

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الجماهير الاتحادية تُطالب بضرورة حسم التعاقد مع الجناح المصري محمد صلاح، قبل أن يُغلق باب الانتقالات الصيفي في المملكة يوم السابع من سبتمبر المقبل.

ولكن اتضح أن حساب عبد الوهاب عابد الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، قد تعرض للاختراق "هاكر" من جانب مجموعة من مشجعي نادي الاتحاد!

ومنذ أيام كانت مجموعة من جماهير الاتحاد، قد اخترقت الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي، حيث طالبوا بضرورة عدم إهدار الوقت في التعاقد مع محمد صلاح، والتركيز مع احتياجات النادي بشكل جدي. "اقرأ التفاصيل"

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ويكثف نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي مفاوضاته مع ليفربول، من أجل إقناعه بالتخلي عن محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسط تمسك من مسؤولي النادي ومدربه الألماني يورجن كلوب.

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