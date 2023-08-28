"محمد صلاح مضيعة للوقت" .. عملية "تهكير" تفاجئ مسؤولي الدوري السعودي

جماهير الاتحاد تخترق حساب الدوري السعودي

SHAHID

اخترقت جماهير نادي الاتحاد، الموقع الرسمي لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد دقائق من فوز الفريق الأول لكرة القدم، على الوحدة.

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الاتحاد فاز (3-0) على الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024؛ ليتصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة "12 نقطة".

ونشر عشاق العميد على الموقع الرسمي لدوري روشن، بيانًا تحت عنوان "انقذوا الاتحاد"؛ قالوا فيه: "مطالب الجماهير واضحة.. الميركاتو قارب على الانتهاء، وإلى الآن لم نشاهد أي جناح أو قلب دفاع".

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وأضاف البيان: "لماذا التركيز على محمد صلاح فقط؟؟.. ضاع الوقت على اللاعب، وبالأخير ما خلصتوا معه، الرجاء النظر في احتياج النادي بشكل جدي".

وشددت جماهير نادي الاتحاد في بيانها، على أن الوقت أصبح ضيقًا للغاية، مطالبين صندوق الاستثمارات السعودي، بالتحرك لسد احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، الواضحة منذ البداية.

وأشار البيان، إلى أن الاتحاد، سيمثل الوطن، في حدث عالمي؛ وهو مونديال الأندية 2023؛ ولذلك يجب دعمه بشكل جيد، قبل إغلاق باب الانتقالات.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يحاول منذ فترة طويلة التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح؛ حيث قدّم عرضًا إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو؛ إلا أن النادي الإنجليزي، لا يزال يتمسك ببقاء اللاعب.

SHAHID