صورة حمد الله توحي بشعوره بالحرية .. نجم الشباب يفاجئ جماهير الاتحاد برسالة "جثث الحرب"!

ماذا قال عبد الرزاق حمد الله؟

"هل يقصد الاتحاد؟"، سؤال بات يحير جماهير العميد تجاه رسالة مثيرة للجدل، نشرها الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، المنتقل حديثًا إلى صفوف الشباب، خلال موسم الميركاتو الصيفي، عبر حسابه على منصة (إنستجرام).

ووجه حمد الله رسالة وداعية إلى نادي الاتحاد، بعد رحيله رسميًا إلى صفوف الشباب، حيث يرتدي المغربي الرقم 9، فيما ذكرت تقارير بأن عقد حمد الله لمدة موسمين، مقابل 9 ملايين دولار سنويًا، حيث يتولى الاتحاد دفع نصف الراتب في السنة الأولى.

ونشر عبد الرزاق، صورة عبر إنستجرام، له وهو في حمام السباحة، برسالة قال فيها "تخطيتُك.. كجندي يتخطى جثث أصدقائه ليكمل الحرب"، وهي الرسالة التي لاقت جدلًا كبيرًا حول هوية المقصود من رسالة المهاجم المغربي.

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في المقابل، دافع متابعون عن حمد الله، بداعي أن المهاجم المغربي ألغى متابعته لكافة الأندية عبر إنستجرام، عدا نادي الاتحاد، بعد انتقاله إلى صفوف الشباب، والذي تم اعتباره بمثابة صك براءة لعبد الرزاق من توجيه الرسالة للجماهير الاتحادية.

ورحل حمد الله عن صفوف الاتحاد، بعد موسمين ارتدى فيهما قميص العميد، ليلعب 84 مباراة رسمية، سجل خلالها 67 هدفًا وصنع 8 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي وكأس بيرين للسوبر السعودي في موسم 2022-2023.