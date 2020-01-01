عبد الرحمن "الغول" .. المدافع الذي أقسم على نفسه بعدم الاعتزال

من هو عبد الرحمن بشير الشهير بـ"الغول"؟

أساطير كثيرة تحملت على عاتقها مسؤولية كتابة تاريخ نادي الهلال السعودي ، ولكن الآن قد نتذكر أسمائهم فقط دون معرفة تاريخهم الكبير، أو حتى لا نتذكر حتى الأسماء.

وفي هذا التقرير، سنستعرض سويًا في حلقات أسبوعية، أبرز الأساطير في تاريخ نادي الهلال السعودي.

حلقتنا هذه المرة ستكون مع الأسطورة عبد الرحمن بشير، الشهير بـ"الغول"، وهو نجح في قيادة الهلال لتحقيق أول لقب دوري سعودي في تاريخه..

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بداية عبد الرحمن بشير كانت مع نادي الشعلة بالخبر (القادسية حاليًا)، ولكن بعد تألقه نجح نادي الهلال في التعاقد معه قادمًا من القادسية، وتم قيده في الكشوفات عام 1968، ولكن بعض الظروف اضطرته للعودة مرة أخرى إلى المنطقة الشرقية عام 1970.

ولكنه عاد مرة أخرى إلى الهلال عام 1973 رغم تلقيه عروضًا مغرية من أندية أخرى في الرياض، ولكنه فضّل ناديه السابق على تلك الإغراءات، وظل معه حتى اعتزل كرة القدم.

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وبعد انتقاله إلى الهلال، كان له حوارًا صحفيًا مع صحيفة "الرياض" السعودية قال فيه: "جئت إلى الرياض بسبب الدراسة، حيث التحقت بالمعهد المهني الملكي، وأنا أحب الهلال كثيرًا وكنت أتمنى في الماضي أن أشترك فيه وأحمد الله على أن تلك الأمنية تحققت لي، لأنني أرى في جميع لاعبيه الأخلاق العالية وألمس التكاتف والتعاون بين الإدارة واللاعبين".

وكشف عبد الرحمن بشير عن سبب تسميته بـ"الغول"، حيث قال: "أعتقد أن السبب يعود إلى طول قامتي، عندما أخذت هذه التسمية".

عبد الرحمن بشير هو أحد اللاعبين الذين ساهموا في تتويج الهلال بأول لقب دوري سعودي في تاريخ النادي، ذلك عام 1977، حيث كان يمتاز بالقوة البدنية، بالإضافة إلى الطول الفارع، الذي جعله يستطيع تسجيل أكثر من هدف حاسم.

وكان لمدافع الهلال "الغول" موقفًا لا يُنسى، حيث أقسم على نفسه بأنه لن يعتزل كرة القدم، إلا بعدما يجد لاعبًا يستطيع أن يملأ مركزه، وتحقق هذا الأمر، بوجود حسين البيشي.