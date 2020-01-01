من بيته إلى ملعب المباراة .. لاعب الاتحاد الذي تألق في ديربي جدة

اللاعب الذي نجح في تسجيل هدفين للاتحاد في ديربي جدة، بعدما شارك في المباراة من منزله إلى الملعب.

شهدت الكرة السعودية الكثير من الأحداث المثيرة، والتي لم ولن تُنسى أو تمحى من ذاكرة الجميع، نظرًا لشراسة المنافسة بين جميع الفرق على جميع الألقاب.

من أهم مباريات الديربي في المنطقة العربية خلال الوقت الحالي، هو ديربي جدة، الذي يجمع بين الأهلي و الاتحاد ، ويحمل في تاريخه العديد من المواقف التاريخية التي لم ولن تنسى.

ونعود إلى الماضي، عندما أقيمت مباراة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، ولكن الأخير كان يدخل المباراة وهو منقوصًا من أهم لاعبيه خلال هذا الوقت وهو المهاجم المميز صلاح المولد.

المزيد من الفرق

إدارة نادي الاتحاد كانت قد اتخذت قرارًا بإيقاف صلاح المولد بسبب سفره إلى العاصمة المصرية القاهرة، قبل مباراة الديربي بأيام، دون الحصول على إذن.

بسبب أزمات ساذجة .. مسيرة أوروبية عظيمة للتوأم المصري انتهت

وكانت الأمور تسير نحو أن ديربي جدة سيقام دون أحد أهم لاعبي الاتحاد وهو صلاح المولد، كنوع من تأديب اللاعب بسبب السفر إلى القاهرة، ورسالة إلى باقي لاعبي الفريق.

ويوم مباراة ديربي الرياض، فوجئ صلاح المولد بزيارة عاجلة من الدكتور مدني رحيمي، الإداري بنادي الاتحاد وقتها، يطلب منه موافقته إلى معسكر الفريق.

ولبى صلاح المولد طلب الدكتور مدني بالفعل، وتوجها إلى معسكر فريق الاتحاد، ليجد اللاعب رئيس نادي الاتحاد الدكتور عبد الفتاح ناظر "رحمه الله" في انتظاره، وقال له بالحرف: "سأعفو عنك لتشارك في الديربي، وإذا لم تقدم المطلوب سأبعدك نهائيًا، هذه فرصة لا تفوتها".

المدرب بوب هاوتون المدير الفني لفريق الاتحاد وقتها، أخذ اللاعب صلاح المولد لتجهيزه، وبالفعل شارك في مباراة الديربي أمام الأهلي، ونجح في تسجيل هدفين، في المباراة التي انتهت بأربعة أهداف لكل فريق.