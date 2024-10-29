"ردي في الملعب" .. عبد الرحمن العبود يختار طريقة سالم الدوسري للرد على الانتقادات

لاعب الاتحاد يتحدث بعد مساهمته في الفوز على الجندل

اختار عبد الرحمن العبود نجم الاتحاد طريقة سالم الدوسري في الرد على الانتقادات التي تُوجه له، وذلك خلال تصريحاته عقب مواجهة الجندل في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العميد نجح في تخطي الجندل، الذي أقصى الأهلي من دور الـ32، مساء أمس بالفوز عليه بهدفي عبد العزيز البيشي وعبد الرحمن العبود، ويستعد حاليًا لمواجهة جاره في ديربي الجدة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الجناح السعودي عاش فترة صعبة مع العميد في نهاية موسم 2022-2023 بعد خلافه مع المدرب السابق نونو سانتو، وقد أدى ذلك لخروجه معارًا في الموسم الماضي مع الاتفاق، وقد عاد مؤخرًا وفتح صفحة جديدة مع النادي والمدرب لوران بلان.

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العبود سُئل عقب المباراة عن الاختلاف الذي حدث به بعد العودة لناديه من جديد، فأوضح لمراسل برنامج "أكشن مع وليد" أنه لم يختلف أبدًا، مضيفًا "أي لاعب معرض ليمر بظروف صعبة، والأهم أن يستطيع إعادة نفسه إلى القمة، وأنا أحاول الاجتهاد لإسعاد جمهور الاتحاد".

تابع "ردي دومًا يكون في الملعب، لا أستمع لأي كلام يُقال عني. الجميع في النادي، سواء الإدارة أو اللاعبين، يُقدمون كامل الدعم ولذا جميعنا نلعب في أجواء مريحة نفسيًا، الآن نستعد لمواجهة الأهلي بهدف تقديم نتيجة جيدة".

يُشارإلى أن نجم الهلال تعرض لحملة انتقادات وهجوم قاسية بعد تراجع مستواه مع المنتخب السعودي وإهداره ركلة جزاء حاسمة أمام البحرين، لكنه حين سُئل عقب الفوز على العين في دوري أبطال آسيا النخبة عن تلك الانتقادات أجاب ""أنا لي الملعب.. وهم لهم خارجه".