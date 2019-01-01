عبدالله غانم: الشارقة جاهز للفوز بكأس سوبر الخليج العربي

الشارقة يسعى لاستكمال موسم الإنجازات

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عبدالله غانم، مدافع الشارقة الإماراتي، عن مواجهة فريقه في كأس سوبر الخليج العربي، أمام شباب الأهلي دبي الشهر الجاري.

ويواجه الشارقة نظيره شباب الأهلي دبي، في نهائي كأس سوبر الخليج العربي، المقرر له يوم 14 سبتمبر الجاري على ستاد "آل مكتوم".

وقال غانم في تصريحات للموقع الرسمي للدوري الخليج العربي:"سنكون في كامل استعدادنا للمباراة الفريق ككل جاهز للقاء".

وتابع: "المباراة صعبة ومنافسنا فريق متمرس وقوي ويجب علينا العمل بجد حتى نتمكن من تحقيق الفوز، أعتقد أن حظوظ الفريقين متساوية وسنعمل على ترجيح كفتنا داخل الملعب".

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وأضاف غانم: "الجماهير ستكون لها كلمة السر في اللقاء، امتلاء المدرج هو الدافع لنا وننتظره في ملعب آل مكتوم حتى نتمكن من الاحتفال سوياً باللقب".

ويسعى الشارقة لتحقيق بطولة كأس سوبر الخليج العربي، من حيث استكمال الإنجازات في الموسم الحالي بعد تحقيق بطولة دوري الخليج العربي.