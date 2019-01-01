النصر يتعاقد مع لاعب أوزبكي ضمن فئة المقيمين

النصر يدعم صفوفه بظهير أيسر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نجح نادي النصر الإماراتي، في التعاقد مع الأوزبكي أبو بكر مويدينوف، صاحب الـ20 عامًا، من فريق بونيودكور، ليتم تسجيله في فئة المقيمين بالنادي.

مويدينوف يلعب في مركز الظهير الأيسر، حيث خضع لفترة تجربة مع فريق رديف النصر الأسبوع الماضي، ليتم التعاقد معه.

قائمة اللاعبين المنضمين في فئة المقيمين تضم الآتي: "المدافع البرازيلي غلوبير ليما، مواطنه غابرييل فالنتيني لاعب خط الوسط، المهاجم التشادي محمد فوساري".

وعلى جانب آخر، يخضع محمد ربيعي صاحب الـ19 عامًا، مدافع الوداد المغربي، للتجربة في نادي الجزيرة، للتعاقد معه وتسجيله في فئة المقيمين.

ويسمح القانون للأندية بتسجيل لاعبين من فئة المقيمين، وثلاثة لاعبين من مواليد الدولة، ضمن قائمة الفريق الأول، وذلك بجانب المحترفين الأربعة المسموح بهم، على أن يشارك 3 فقط من فئة المقيمين والمواليد في الملعب إلى جانب المحترفين الأربعة.

ونال نظام تسجيل اللاعبين عدم رضا الرياضيين، لأنه يشكل خطرًا على اللاعبين المواطنين، وسيؤثر بصورة سلبية في المنتخبات الوطنية.