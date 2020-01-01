عبدالفتاح عسيري يصدم إدارة الأهلي ويحسم موقفه

إدارة الراقي تنتظر رد اللاعب على ذلك العرض، وتأتي تلك الخطوة من مسيري الأهلي سعياً منهم في المحافظة على نجوم الفريق

أكدت العديد من التقارير الصحفية المحلية أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضاً رسمياً لتجديد عقد نجم خط الوسط الأهلاوي الدولي عبدالفتاح عسيري مقابل تسعة ملايين ريال بعقد يمتد لثلاثة مواسم بواقع ثلاثة ملايين للموسم الواحد.

وبحسب التقارير فأن إدارة الراقي تنتظر رد اللاعب على ذلك العرض، وتأتي تلك الخطوة من مسيري الأهلي سعياً منهم في المحافظة على نجوم الفريق.

صحيفة "الرياض" بحسب مصادرها أشارت إلى أن رغبة اللاعب هي الخروج من أسوار البيت الأهلاوي وخوض تجربة جديدة.

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وأكدت الصحيفة أن عسيري أبدى عدم رغبته بالاستمرار في ظل استمرار مثل هذه الأجواء المحيطة بالنادي وبالفريق الكروي الأول على وجه الخصوص.

وفي نفس الإطار، كانت صحيفة "الرياضية" السعودية، قد أكدت أمس الجمعة، أن عبدالفتاح عسيري لم يرد نهائيًا على الأهلي بخصوص العرض المقدم مؤخرًا.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي قدم عرضًا لعسيري مدته 3 سنوات مع رفع المقابل المادي عن العرضين السابقين من أجل الحصول على توقيعه.

يُذكر بأن عسيري كان قد انتقل إلى الأهلي في العام 2016 قادماً من جاره الاتحاد قبل أن يجدد عقده مع الأهلي في يناير 2019 لمدة موسمين.