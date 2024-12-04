بعد تصريحات "عين المدرب الثانية" .. عبدالعزيز المريسل ينتقد سالم الدوسري بـ"سؤال محرج" عن الهلال والسعودية

المريسل دائم الهجوم على سالم الدوسري..

مرة أخرى.. استغل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، تصرفات وتصريحات النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لانتقاده وشن الهجوم عليه.

المريسل كان من أوائل الإعلاميين الذين هاجموا الدوسري؛ بسبب تراجع مستواه مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، بالمقارنة مع ما يقدمه بقميص الفريق الهلالي.

وعلق المريسل على تصريحات سالم التي قال فيها "أنا عين مدرب الهلال الثانية"، بتوجيه سؤال إليه؛ مفاده: "ما استشعرته وأنت (كابتن) للزعيم.. لماذا لم تستشعره وأنت (كابتن) للمنتخب السعودي؟!".

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تصريحات سالم جاءت عند سؤاله عن سبب تنازله على "ركلة الجزاء" ضد الغرافة القطري، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، لمصلحة زميله الصربي أليكساندر ميتروفيتش، قبل أن يتراجع الحكم عن احتسابها؛ حيث قال اللاعب وقتها: "أنا قائد الهلال وعين المدرب الثانية في الملعب؛ لذلك.. من واجبي مساعدة زملائي في الفريق".

واتهم عبدالعزيز المريسل نجم الزعيم الهلالي، بأنه لا يتحلى بصفات "القائد" عندما يرتدي قميص السعودية، مشيرًا إلى ما اسماه "سوابق" اللاعب مع الأخضر؛ ومنها إهدار "ركلة جزاء" أضاعت على المنتخب التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، وأخرتين ضد إندويسيا والبحرين في تصفيات مونديال 2026.

واعتبر المريسل أن الأخضر السعودي، لا يزال يدفع ثمن إضاعة "ركلة جزاء" سالم الدوسري ضد إندونيسيا بالذات، والتي حرمته من نقطتين مهمتين؛ قائلًا للاعب: أين كانت عين المدرب مع المنتخب؟!".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية يحتل "المركز الرابع"، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط من انتصار وحيد و3 تعادلات مقابل هزيمتين، وبفارق الأهداف عن إندونيسيا "الثالثة"، ونقطة عن أستراليا "الوصيفة"، و10 نقاط عن اليابان "المتصدرة".