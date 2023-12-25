عبدالعزيز المريسل يفجر الأزمة من جديد وفهد الهريفي يثور غضبًا .. اتهامات بمحاولة إسقاط النصر!

أزمة الهريفي والنصر تتفجر من جديد..

SHAHID

بعدما تم تخصيص مساحات عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي للهجوم على فهد الهريفي مؤخرًا من جديد، خرج نجم النصر الأسبق للدفاع عن نفسه، لكن بنبرة حادة هذه المرة، على عكس ظهروه الشهير من قبل باكيًا أمام اتهامات جماهير ناديه.

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المشكلة فجرها الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل الذي اتهم الهريفي بأنه يخطط بالفعل لإفشال مجلس الإدارة الحالي برئاسة مسلي آل معمر، لدرجة "قسمه" بأنه لن ينجح إذا لم يسمع لنصائحه، بجانب انتقاده عدد من نجوم الفريق آخرهم المتألق أوتافيو.

وأمام اتهامات المريسل، دافع الهريفي عن نفسه، مؤكدًا أنه يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه في العالمي بانتقاداته قبل أن تقع المشكلة بالفريق، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "لن أتكلم عن الشيطنة والشخصنة وتحويل الطرح والدخول في النيات فالكل يعلم ذلك من سنين سوى هو (يقصد المريسل) أو من هم خلفه في القروبات وفي ....!!، وأنا أعرف أنهم يعلمون أن لدي جلد وصبر علمتني إياها التجارب طوال الأيام والسنين في الرياضة!!.

"لكن ذنبي أني أريد لكياني القوة والخير والاستمرارية والبطولات الدائمة عبر ذكر ما ينقصه وما يحتاجه لينافس الأقوياء أم أخفي الأخطاء من عيوب ونواقص وما يخدم العمل ويقويه من أجل مصالحه!، لي أسبابي منها نظرتي الكروية التي يصادق عليها الزمن وهذا من فضل ربي في جل ما أطرح".

وأضاف: "لا ننسى طموحنا العالمي مع هالتغييرات، أضف تغير المنافس وقوته الحالية مع وجود القوة المالية التي توفر احتياجاتك، تعبنا من بعض أصحاب الفكر الذي يؤخذ به طوال هالسنوات الماضية وفشلنا وهو وهم من يتصدرون المشهد!!".

واختتم موضحًا سبب قسمه على فشل أعضاء النصر: "سبب القسم .. والله يصلح الحال هو من أجل كسب الكثير من الجماهير وأعطي قوة لاختصار الوقت والضغط من الجميع على مسيري النادي في جلب ما طرحناه في الفترة الشتوية القريبة جدًا، أما النيات أتركها للعزيز الجبار ربي وربكم".

SHAHID