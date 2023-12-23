"عدو للنصر من الداخل!".. هجوم شرس على "العالمي" بسبب أوتافيو

"علينا أن نتعامل معه على أنه قضاء وقدر"

من جديد يعود فهد الهريفي، لاعب النصر السابق، لإثارة الجدل بين جماهير "العالمي" بسبب هجومه المستمر على الفريق.

كان النصر قد تغلب على الاتفاق، أمس الجمعة بنتيجة (3-1) في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أداء رائع من لاعبي العالمي، وخصوصا الثلاثي كريستيانو رونالدو وأليكس تيليس وأوتافيو.

لكن الهريفي، الذي سبق ومثل الجيل الذهبي للنصر في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، كعادته لم يتفق مع جماهير "العالمي" وخالفهم الرأي فيما يتعلق بأوتافيو، حيث هاجمه بشكل كبير من خلال مشاركته في مساحة صوتية على "تويتر".

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وقال الهريفي، إن أوتافيو لاعب غير مفيد للفريق ويقدم أداءً استعراضيًا في المباريات الأخيرة ويكتفي فقط بالاحتفاظ بالكرة والسقوط من أجل الحصول على أخطاء.

إلا أن هذا الرأي لم يجد قبولًا من جماهير النصر، التي تداولت تصريحاته على نطاق واسع حيث، قال أحد المشجعين: "الهريفي كلما لاحظ أن لاعبًا حصل على دعم وحب الجماهير ينتقده بشدة، ونقده غير منصف على الإطلاق، والمشكلة أن من يدافع عنه بذريعة (حرية الرأي). علينا أن نتعامل معه على أنه قضاء وقدر كما نصح الإعلامي صالح الطريقي من قبل".

وأضاف مشجع آخر للنصر: "اقتنعت الآن أن مشكلة فهد الهريفي مع الكيان وليس مع اللاعبين، من قبل هاجم جوليانو والآن يحارب كل لاعب ينضم إلى النصر.. أنا أشعر أنه يعمل ضد مصلحة النادي".