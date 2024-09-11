خطوة حاسمة من عمومية النصر .. وحقيقة تولي العمران رئاسة العالمي!

تعرف على حقيقة تولي عبد العزيز العمران رئاسة النصر

اتخذ أعضاء الجمعية العمومية في نادي النصر قرارًا حاسمًا، بشأن رئيس النصر القادم، الذي سيأتي خلافة لإبراهيم المهيدب الذي استقال من منصبه.

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وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أن مقرن المقرن تردد في تقدمه للترشح على رئاسة النصر في انتخابات الجمعية العمومية التي لم يتم الإعلان عن مواعيدها حتى الآن، حيث من المتوقع أن تكون خلال شهر أكتوبر المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الصحيفة أن المقرن كان يُخطط للترشح ولكنه تراجع عن خطوته، فيما تعقد أعضاء الجمعية العمومية في النادي بعدم التصويت في الانتخابات إذا لم يحصلوا على اتفاق رسمي مع الشركة الربحية في النادي حول صلاحيات الرئيس الجديد.

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ومن جانبها كشفت جريدة "الرياضية" عن اسم رئيس النادي الجديد، حيث أكدت على أن أعضاء مجلس إدارة الشركة غير الربحية، قامت بالتوقيع على قرار تكليف عبد العزيز العمران رئيسًا للنادي حتى الموسم الحالي.

وبعدها خرج العمران عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لينفي خبر تكليفه برئاسة العالمي، مؤكدًا على أنه سيتم ترشيح اسم جديد من جانب مؤسسة النصر غير الربحية لرئاسة شركة العالمي.