عالم كرة القدم يبكي رحيل سالا

سارع الجميع في عالم كرة القدم بالمشاركة في تأبين ووداع إيميليانو سالا، المهاجم الأرجنتيني، بعدما تم الإعلان رسمياً عن وفاته بعد العثور على جثته.

وتم انتشال جثة سالا مساء أمس، الخميس، من حطام الطائرة المنكوبة، وأكد الطب الشرعي أن الجثمان يعود للاعب الأرجنتيني المفقود منذ 21 يناير الماضي.

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

ونشرت شقيقة اللاعب رسالة قصيرة ومؤثرة عبر حسابها على انستجرام قائلة: "ستبقى ضوئاً مشعاً يعيش داخل روحي يا تيتو".

ونعى كارديف لاعبه في بياناً رسمياً نشره عبر موقعه الرسمي، بينما لم ينشر نانت، ناديه السابق حتى كتابة تلك السطور أي خبر أو يعلق على تأكيد وفاة سالا.

وتضامنت الأندية واللاعبين حول العالم مع أسرة اللاعب، ونشر العديد منها بيانات ورسائل تودع اللاعب الأرجنتيني وتسانده أسرته في محنتها.

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk