عالم كرة القدم يبكي رحيل سالا
هيثم محمد فيسبوك تويتر
سارع الجميع في عالم كرة القدم بالمشاركة في تأبين ووداع إيميليانو سالا، المهاجم الأرجنتيني، بعدما تم الإعلان رسمياً عن وفاته بعد العثور على جثته.
وتم انتشال جثة سالا مساء أمس، الخميس، من حطام الطائرة المنكوبة، وأكد الطب الشرعي أن الجثمان يعود للاعب الأرجنتيني المفقود منذ 21 يناير الماضي.
مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية
📅 22 يناير : اختفاء طائرة المهاجم الأرجنتيني سالا ✈️— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019
📅 8 فبراير : السلطات الإنجليزية تُعلن عن وفاته 😔
الــــــــنــــــــــهـــــــــايـــــــــــة 🙏
⚡️ “نهاية حزينة | القصة الكاملة لـ"إيميليانو سالا" بعد العثور على جثته 😢💔”https://t.co/o5BvBYS03e#RIPSala 🙏
ونشرت شقيقة اللاعب رسالة قصيرة ومؤثرة عبر حسابها على انستجرام قائلة: "ستبقى ضوئاً مشعاً يعيش داخل روحي يا تيتو".
ونعى كارديف لاعبه في بياناً رسمياً نشره عبر موقعه الرسمي، بينما لم ينشر نانت، ناديه السابق حتى كتابة تلك السطور أي خبر أو يعلق على تأكيد وفاة سالا.
وتضامنت الأندية واللاعبين حول العالم مع أسرة اللاعب، ونشر العديد منها بيانات ورسائل تودع اللاعب الأرجنتيني وتسانده أسرته في محنتها.
Emiliano Sala (1990-2019)— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 7, 2019
Rest in peace pic.twitter.com/w3F7kt1d5Z
No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 7, 2019
Descanza en paz 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/f1vPB42uvL— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) February 7, 2019
Enorme tristeza 😢 QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala 🙏🏾//Terribly sad 😢 Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala 🙏🏽 pic.twitter.com/n9aV5CGcI1— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) February 8, 2019
RIP EMI 🥺🥺🥺🥺🥺— Kylian Mbappé (@KMbappe) February 7, 2019
#RIPSala 🙏🏾😪 pic.twitter.com/8J4kzsdry9— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) February 7, 2019
🤲🏽 #allahyrahmo pic.twitter.com/ZtICuhMC0E— Riyad Mahrez (@Mahrez22) February 7, 2019
#RIPSala 🙏😢 pic.twitter.com/izjhYHu1aA— Iker Casillas (@IkerCasillas) February 8, 2019
May you rest in peace Emiliano #Sala 🙏🏻💛💚💙— AC Milan (@acmilan) February 8, 2019
Rest in peace Emiliano Sala. Thoughts are with friends and family 🙏🏼 pic.twitter.com/9BnTKEawgz— Wayne Rooney (@WayneRooney) February 8, 2019