"عاقبوه مثل مالكوم" .. طلب مثير للجدل بإنقاذ نجم النصر من مقصلة الغياب عن نهائي الهلال!

بعد ارتكاب السلوك المشين في مباراة النصر الماضية..

أثار الإسباني إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حالة واسعة من الاعتراض بين جماهير الكرة، على خلفية تصرفه غير الرياضي، خلال مباراة الرياض، في الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي.

المدافع الإسباني تلقى بطاقة حمراء مباشرة من الحكم خالد الطريس، بعدما كاد أن يتسبب في ضرر كبير للاعب الرياض محمد آل عقل، حيث قام لابورت بضرب ذراع المنافس بقوة دون مبرر، ليقوم الحكم بتسجيل عبارة "السلوك المشين" في تقرير المباراة.

وأفاد خبراء القانون، وفق لائحة لجنة الانضباط والأخلاق، أن لابورت يستحق عقوبة الإيقاف لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، ما يفيد بغياب المدافع الإسباني عن مباراتي الاتحاد في ختام الموسم بدوري روشن السعودي، مساء الغد (الإثنين)، والهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يُتوقع أن تقام يوم الجمعة المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووجه الإعلامي علي المرشود، رسالة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "للأخوة في لجنة الانضباط والأخلاق، في حادثة (لابورت) أتمنى أن تكون المسطرة متساوية على الجميع ولا تتكرر تناقضات الفار والحالات التحكيمية ومفارقات المسابقات وتأجيل مباريات مثل ما حدث في هذا الموسم. نعم لابورت أخطأ ولكن عاقبوه كما عاقبتم السابقين المكتوب فيهم (سلوك مشين) وأهمهم سافيتش ومالكوم الغير معاقب. أحسنوا الختام فقط لمشروع رياضي كبير، كفاية تباين في بعض القرارات وأنصفوا النصر فقط، كما غيره."

ويحتل النصر وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 79 نقطة من 33 مباراة، مبتعدًا بفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، فيما يستعد النصر لملاقاة الاتحاد على ملعب الأول بارك، في التاسعة مساء الغد، ضمن الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

يذكر أن مالكوم، نجم الهلال، قد لاقى الكثير من الانتقادات، بداعي عدم معاقبته من قِبل لجنة الانضباط، بداعي قيام نشطاء بنشر مقاطع للاعب البرازيلي، وهو يوجه إشارات غير رياضية للجماهير، سواءً في مباراة الاتحاد بنصف نهائي كأس الملك، أو النصر في ديربي الجولة 32 من دوري روشن.