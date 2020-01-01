عاجل: إصابة أومتيتي بفيروس كورونا

برشلونة يؤكد الخبر..

أعلن برشلونة في بيانٍ رسمي عبر موقعه الرسمي إصابة المدافع صامويل أومتيتي بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وخضع أومتيتي لاختبار فيروس كورونا يوم الخميس، وأظهرت الفحوصات إيجابية عينته، لكن لحسن الحظ فاللاعب في برشلونة وليس مع قائمة البلوجرانا المشاركة بدوري الأبطال.

النادي أكد في بيانه أن أومتيتي بصحة جيدة رغم إصابته بالفيروس، كما أنه يخضع حاليًا للعزل في منزله.

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وقام برشلونة أيضًا بحسب البيان بإخبار السلطات الصحية والرياضية بنتيجة العينة من أجل إجراء فحوصات على المخالطين له للتأكد من سلامتهم.

هذه هي الحالة الثانية في برشلونة للإصابة بفيروس كورونا، وكان المدافع جان كلير توديبو المُعار إلى شالكه الألماني هو الأول.

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ولم يُسافر الدولي الفرنسي رفقة كتيبة كيكي سيتيين إلى العاصمة البرتغالية لشبونة بسبب إصابته في قدمه، الأمر الذي يُطمئن جماهير النادي الكتالوني على سلامة بقية القائمة.

الجدير بالذكر أن مستقبل أومتيتي في برشلونة على المحك بعد تراجع مستوياته وكثرة إصاباته مؤخرًا، حيث يتوقع مغادرته إلى الدوري الإيطالي أو الإنجليزي في الميركاتو الحالي.