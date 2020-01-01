يوفنتوس يرضخ لرغبة رونالدو في الرحيل ويحدد سعره

هل بات رحيله وشيكًا؟

حددت إدارة يوفنتوس سعر بيع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية تمهيدًا للرضوخ لرغبة البرتغالي في مغادرة أليانز ستاديوم.

وانتشرت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة عن أن جورج مينديش، وكيل أعمال رونالدو، قد قام بعرض اللاعب على برشلونة وباريس سان جيرمان.

تقارير أخرى أشارت إلى أن يوفنتوس يسعى للتخلص من رونالدو بسبب راتبه المرتفع للغاية في ظل ما يُعانيه العالم وكرة القدم من أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

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صحيفة توتو سبورت الإيطالية الشهيرة نفت أن تكون إدارة السيدة العجوز لديها رغبة في التخلص من رونالدو بينما أكدت أن باولو ديبالا هو المرجح رحيله هذا الصيف.

أحدث الأنباء من موقع "كالتشيو ميركاتو" تؤكد ما قالته توتو سبورت، لكنها أوضحت أن إدارة يوفنتوس تضع جميع السيناريوهات أمامها وتستعد لحالة البيع إن اضطرت لها.

ووفقًا للتقرير، فإن يوفنتوس لن يقبل التفريط في رونالدو بأقل من 60 مليون يورو، على أن تحدث عملية البيع حال استمرار ضغط مينديش ورونالدو لمغادرة السيدة العجوز.

كما ذكر التقرير أن جورج مينديش يود أن ينتقل موكله الدون إلى باريس سان جيرمان على وجه التحديد، في الوقت الذي صنفت فيه بي آس جي كأكثر الأندية اهتمامًا بصاحب الـ35 عامًا.

وانتقل رونالدو إلى مدينة تورينو في صيف 2018 بعد 9 سنوات من التألق رفقة ريال مدريد، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ100 مليون يورو رغم وصول البرتغالي لعامه الـ33 حينها.

هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط بها رونالدو بالانضمام إلى باريس سان جيرمان، فبعض التقارير في الأسابيع الماضية أكدت أنه لولا أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية لانتقال البرتغالي إلى العاصمة الفرنسية.

الجدير بالذكر أن تلك التقارير عنونت مباراة لوكوموتيف موسكو في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا كسبب في تفكير رونالدو بمغادرة يوفنتوس، عندما نشب شجار بينه وبين المدرب المُقال ماوريتسيو ساري.