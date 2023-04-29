ظلمه مهاجم الوحدة؟ لقطة مميزة بين كريستيانو رونالدو ومدرب الرائد

ردود فعل إيجابية على لقطة نجم النصر مع سوموديكا

shahid

حظي كريستيانو رونالدو بليلة سعيدة مع النصر مساء أمس في ملعب الأول بارك بالرياض، حيث استطاع الفريق إيقاف نزيف نقاطه وسحق ضيفه الرائد 4-0 في مباراة الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي وسط تقديم أداء قوي وممتع.

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رونالدو كان بطل عدة لقطات خلال وعقب المباراة، أبرزها مطالبته بركلة جزاء وحديثه مع الحكم بعد صافرة النهاية وتحيته للجمهور النصراوي، لكن اللقطة الأبرز كانت تلك التي جمعته مع ماريوس سوموديكا المدير الفني للرائد.

حساب "عالم القوت" على تويتر المختص بأخبار النجم البرتغالي نشر مقطع فيديو عقب المباراة ظهر خلاله المدرب الروماني وهو يُطارد رونالدو للحصول على قميصه، وما كان من رونالدو إلا التوقف ومنحه إياه مع ابتسامة عريضة على وجهه.

رد فعل إيجابي نال استحسان الجميع عبر المنصة الزرقاء، وقد أكد العديد أنه ينفي ضمنيًا الاتهامات التي وجهها الفرنسي جون دافيد بوجال مهاجم الوحدة لرونالدو بعد المباراة التي جمعتهما معًا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الأسبوع الماضي.

بوجال، صاحب هدف فوز الوحدة الوحيد، كان قد اتهم رونالدو بتجاهله وعدم النظر إليه حين توجه له طالبًا منه الحصول على قميصه، وذلك خلال تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية.

Shahid