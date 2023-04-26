موقفه أحبطني! .. "مهاجم الوحدة يشكو تعامل كريستيانو رونالدو معه"

تصرف رونالدو أثار غضب مهاجم الوحدة عقب المباراة

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عبر الفرنسي جان ديفيد بوجيل، مهاجم نادي الوحدة، عن استيائه من تعامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر معه، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين الماضي.

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وفاز الوحدة على النصر بهدف دون رد، أحرزه بوجيل، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليتأهل لمواجهة الهلال في المباراة النهائية.

بوجيل قال خلال تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "رونالدو تسبب في إحباطي بعد المباراة، خاصة بعدما أخبرته بأنني معجب كبير، وأريد منه قميصه".

وأوضح المهاجم الفرنسي: "صافحني رونالدو دون أن ينظر لي بطريقة مزعجة للغاية، الأمر الذي جعلني صامتًا، فأنا كنت أعلم أنه مصاب بخيبة أمل بعد الهزيمة، ولكن موقفه فاجأني".

واختتم مهاجم الوحدة تصريحاته قائلًا: "وظهر رونالدو داخل الملعب أيضًا منزعجًا، حيث قام بالصراخ في زملائه بالفريق، والطاقم التدريبي".

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