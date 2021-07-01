طلب خاص من مينيزيس قبل بداية موسم النصر

تعرف على ما طلبه مينيزيس من إدارة النصر

تقدم المدرب البرازيلي مانو مينيزيس، المدير الفني لفريق نادي النصر، بطلب خاص لإدارة ناديه برئاسة مسلي آل معمر، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2021-2022.

النصر يستعد للسفر إلى بلغاريا، من أجل خوض معسكرًا إعداديًا، سيقام لمدة 4 أسابيع مقبلة، استعدادًا للموسم الجديد، حيث ستسافر بعثة الأصفر يوم 9 يوليو الجاري.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مانو مينيزيس، طلب من إدارة نادي النصر، خوض 4 مباريات تجريبية، وهو ما وافق عليه حسين عبد الغني المدير التنفيذي للفريق.

ومن المقرر أن يبدأ لاعبي نادي النصر تدريباتهم في الصالة المغلقة اليوم، حيث سيتواجد في التدريبات اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، بالإضافة إلى العائدين من الإعارة الموسم الماضي.

وينضم لتدريبات النصر أيضًا اللاعبين غير المنضمين إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، بعد أن تم منحهم إجازة إلى يوم الخميس القادم.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعبين الأجانب لصفوف نادي النصر، في معسكر الفريق الذي سيقام في بلغاريا، في ظل صعوبة عودتهم خلال الوقت الحالي، بسبب ظروف فيروس كورونا.