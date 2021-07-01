تعليق مثير من الاتحاد على توثيق البطولات

تعرف على رد نادي الاتحاد بشأن توثيق البطولات

علق أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، على أزمة توثيق البطولات، وذلك بعد انتشارها خلال الأيام الماضية، وكثرة الحديث حول هذا الأمر.

وكان اتحاد الكرة السعودي قد أعلن عن رغبته في توثيق البطولات المحلية لجميع الأندية السعودية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبًا من بعض الأندية، وعدم الترحيب من البعض الآخر.

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وكتب صادق دياب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلق خلالها على مسألة توثيق البطولات، كأول رد رسمي من جانب نادي الاتحاد.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "قبل أن نتحدث عن توثيق البطولات المحلية، وما يحتمله من لغط وجدل وقبول ورفض، لابد وأن يكون هناك توضيحًا كاملًا من قبل القائمين على هذا العمل، على المعايير العلمية التي يقيّمون البطولات عليها، قبل البدء في العملية التوثيقية".

جاء ذلك كرد من جانب نادي الاتحاد بشأن عملية توثيق البطولات من جانب اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن كافة الأمور خلال الفترة المقبلة.

واتخذ اتحاد الكرة قرار توثيق البطولات، في ظل الجدل الدائم خلال السنوات الماضية، بشأن البطولات التي حققتها الأندية السعودية عبر التاريخ.