انتهت الحكاية في النصر .. مسلي آل معمر يحسم موقفه من الرحيل والجمهور يقول كلمته بعد قرار الرمز الصعب

قرارات ثورية في نادي النصر..

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يبدو أن نادي النصر، مُقبِل على مرحلة ثورية كبيرة، خلال الفترة القادمة؛ بعد النتائج المخيبة للآمال، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، رغم الصفقات العالمية الضخمة.

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النصر ودع مسابقة دوري أبطال آسيا في الموسم الرياضي الحالي، من دور ربع النهائي، مع الابتعاد بـ12 نقطة كاملة عن نادي الهلال، "متصدر" دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، اتخذ مسلي آل معمر قراره رسميًا، بـ"الاستقالة" من منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة النادي "غير الربحية".

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العنزي أعلن أيضًا عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، ابتعاد "الرمز" الأمير خالد بن فهد، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر، عن المشهد الرياضي بالكامل، رسميًا.

ومن ناحيتهم.. تفاعل جمهور النصر مع هذا الخبر؛ حيث طالب قطاع كبير منهم، بتعيين الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز، المعروف باسم "الشاعر واحد"، رئيسًا لقلعة العالمي؛ حيث أنه الوحيد القادر على شغل المنصب، بالإضافة إلى تعويض الفراغ الذي سيتركه الرمز.

ترشيح تركي؛ جاء بعد التأكيدات بشأن صعوبة تعيين رجل الأعمال محمد الخريجي، رئيسًا لنادي النصر؛ نظرًا لانشغاله بأعماله الخاصة، في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن برنامج "برا 18"، كان قد كشف في الساعات الماضية، عن تفكير آل معمر وابن فهد، في الابتعاد عن المشهد النصراوي والرياضي بالكامل، قبل أن يعلن العنزي، أنهما اتخذا القرار بالفعل.

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