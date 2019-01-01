طلبات ديبالا تعرقل تبادله مع لوكاكو

ديبالا عاد إلى إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية أن صفقة انتقال باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد من صفوف يوفنتوس مهددة بالفشل بسبب مطالبه الشخصية.

ويحاول الفريقان مبادلة الثنائي روميلو لوكاكو وديبالا، الصفقة التي اتخذت المنحنى الجدي في الساعات الماضية ولم ينفيها مسؤولو الناديين.

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وقالت "صن" والصحفي الإيطالي "تانكريدي بالميري" إن ديبالا يطلب راتباً أسبوعياً يقدر في حدود 250 ألف يورو، الأمر الذي يرفضه يونايتد.

وأوضحت المصادر أن ديبالا يريد الاستمرار في صفوف يوفنتوس وعدم مغادرة إيطاليا في العموم، وهو ما يعطل الصفقة.

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"سكاي" ذكرت أن ديبالا عاد هذا الصباح إلى تورينو بعد انتهاء عطلته، ومن المقرر أن يجتمع مع الإدارة والجهاز الفني لتحديد مصيره.

ويبدأ يونايتد موسمه في الأسبوع الثاني من أغسطس بملاقاة تشيلسي في افتتاح مباريات البريميرليج.