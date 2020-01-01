طلاق بواتينج وبايرن ميونخ.. أين القصة الكاملة؟

لماذا قرر بايرن ميونخ التخلص من جيروم بواتينج؟ وأين ستكون وجهته المقبلة؟

بات النجم الألماني جيروم بواتينج مرشحًا للرحيل عن صفوف بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما ابتعد عن الأضواء تمامًا في الفترة الأخيرة وفقد مكانه الأساسي ودوره داخل الفريق البافاري.

في الحقيقة هذه الأمور ليست وليدة اللحظة، فالحديث حول انتهاء فترة بواتينج مع الفريق البافاري بدأ منذ شهور منذ شهور. وارتبط اسم اللاعب الدولي الألماني بأندية مثل مانشستر يونايتد وكذلك باريس سان جيرمان خلال موسم الانتقالات الصيفية، ولكنه لم يرحل بسبب مطالب بايرن ميونخ المادية والتي لم تنفذ.

في الحقيقة لا يبدو الأمر طبيعيًا بأن يتحول أحد أهم لاعبي بايرن ميونخ إلى لاعب منبوذ فجأة، فالأمر يجب أن يكون له أسباب وإلا يصبح ضربًا من الجنون، كيف لا وبواتينج هذا كان أحد أهم أعمدة الدفاع في بايرن منذ شهور قليلة.

الرغبة في رحيل بواتينج ليست من المدرب الحالي أو السابق ولا حتى المستقبلي الذي لا نعرفه، كل من أولي هونيس رئيس النادي ورومينيجة رئيس مجلس الإدارة هما من اتخذا القرار، حيث دارت المنافشة بينهما في هذا الموضوع خلال الصيف الماضي، وكلاهما قرر أن فترة المدافع الألماني داخل أسوار الفريق البافاري قد انتهت وحان وقت رحيله.

السبب؟ عدم رضا رومينيجة عن قيام اللاعب بالعديد من الأنشطة خارج الملعب، فالمدافع المعتزل دوليًا وصاحب الـ29 عاما يلجأ إلى ارتداء ملابس غريبة ويقوم بغناء أغاني الراب أو أحيانًا يهتم بأمور كالتسويق لتشكيلة نظارات خاصة به، الأمر الذي أبدت عدة وسائل إعلام ألمانية أنها تثير غضب رومينيجة.

هذا ما جعل النادي يقوم بالبحث عن مدافع آخر لكي يحل محل بواتينج باعتبار فترته في الفريق قد انتهت نظرًا لأنه قد نسي كرة القدم إن جاز التعبير، وبالطبع نحتاج إلى توجيه هذه الكلمات لأندية كبرشلونة مثلًا الذي يعاني الأمر ذاته مع جيرارد بيكيه دون أن يحرك ساكنًا بشأن أنشطة مدافعه الإسباني خارج الملعب.

وفي الوقت الحالي، يبدو أرسنال أنسب الأندية للمدافع الألماني، نادٍ يضمن له المشاركة أساسيًا ويبقيه في أندية الصفوة الأوروبية وينقله إلى تحدٍ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن حاجة الفريق له فعليًا وإمكانية ظهوره هناك بالشكل الذي يحبه واستعادة شغفه بكرة القدم من جديد.

المدير الفني الحالي لأرسنال هو مساعد بيب جوارديولا السابق، بيب الذي كان مدربًا لبايرن ميونخ وأفضل من عمل معه جيروم بواتينج حيث كانت أفضل مستوياته في وجوده، وهو أمر آخر يقول إن مفاتيح التعامل مع المدافع الألماني من الممكن أن تكون متواجدة لدى مايكل أرتيتيا.

الدولي الألماني بدأ بالفعل في البحث عن فريق جديد من أجل الرحيل في يناير، وارتبط اسمه مؤخرًا بأرسنال، ولكن الجديد أنه كان على لائحة يوفنتوس إلا أن الأمر لم يُكلل بالنجاح.

في الوقت نفسه، فقد أكدت عدد من المصادر الصحفية أن بايرن ميونخ ينتظر التخلص من مدافعه في الشتاء، وأنه سيكون على النادي الذي يريد الظفر بخدمات بواتينج دفع راتبه فقط، بينما تحدثت تقارير أخرى أنه حال بيعه بصورة نهائية فلن تزيد قيمته عن 5 مليون يورو.

بايرن ميونخ يسعى للتخلص من بواتينج وساري يرفضه في يوفنتوس

وقد يكون أرسنال هو أكثر الطامحين والأقرب للحصول على صاحب الـ31 عامًا، لا سيما وبعد إصابة كالوم تشامبرز الأخيرة والتي تجعل التدعيم بضم مدافع خلال يناير ضرورة ملحة بالنسبة للمدرب مايكل أرتيتا، وبالنظر إلى انخفاض قيمته السوقية فإن ذلك سيكون نقطة إضافية لدى أرسنال تسهل له التعاقد معه في حال أراد.