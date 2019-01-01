طرد كوري جنوبي وآخر لثاني أسرع بديل بمواجهة توتنهام وبورنموث

مباراة غريبة لتوتنهام ضد بورنموث بالجولة قبل الأخيرة من البريميرليج

تلقى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الطرد الثاني في مسيرته الكروية، بمواجهة توتنهام مع بورنموث، بالجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

سون غادر أرضية الملعب المباراة بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة بالدقيقة 43 من زمن اللقاء.

الطرد يعتبر هو الثاني لسون في حياته، حيث كان الأول في 29 أكتوبر 2014 بمواجهة فريقه السابق بايرليفركوزن مع ماجديبورج الألماني.

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وتعبر بذلك كوريا الجنوبية هي الدولة رقم 69، والتي يتلقى لاعبيها بطاقات حمراء بتاريخ البريميرليج.

البطاقة التي تلقاها سون لم تكن الوحيدة، حيث طرد زميله جوان فويث بمطلع الشوك الثاني، وهي ثاني مرة يتعرض خلالها توتنهام لطردين بمباراة واحدة في المسابقة.

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المرة الأولى كانت بخسارته 2/1 أمام ستوك سيتي في أكتوبر 2008، بطرد مايكل داوسون وجاريث بيل.

2:13 - Juan Foyth has been sent off just 2 minutes and 13 seconds after being substituted on, the quickest a substitute has been sent off in a Premier League game since Steven Gerrard vs Man Utd in March 2015 (38 seconds). Skedaddle. #BOUTOT pic.twitter.com/TcOZ3PtznD — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2019

تلقي فويث للطرد بعد دقيقتين و13 ثانية من نزوله، يعد هو الطرد الأسرع للاعب بديل في البريميرليج، منذ طرد ستيفن جيرارد نجم ليفربول أمام مانشستر يونايتد في مارس 2015 بعد 38 ثانية فقط.

وتأتي هذه الأحداث كضربة قوية لتوتنهام، بالمباراة التي يسعى خلالها للفوز من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.