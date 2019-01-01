شقيق بوجبا: الصيف سيشهد تحركًا له وبرشلونة الأقرب لقلبه

فلورنتين بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا يؤكد أن الصيف المقبل سيشهد تحركًا للاعب مانشستر يونايتد، وأن فريق برشلونة الأقرب لقلبه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد فلورنتين بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد أن مستقبل شقيقه لا يمكن التنبؤ به في الوقت الحالي وقبل نهاية الموسم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها فلورنتين خلال حوارًا صحفيًا له مع صحيفة "آس" وأكد خلاله أن بوجبا هو من سيحسم مصيره بنفسه.

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وقال فلورنتين: "أنا وأشقائي حلمنا أن نصبح مثل رونالدينيو وزيدان وهنري، لقد كنا نشاهدهم بشكل مستمر في صغرنا عبر التلفاز وموقع يوتيوب".

وأضاف: "لا أعلم ما الذي سيحدث في مستقبل بوجبا لكن سيكون هناك تحركًا، سنرى ما الذي سيحدث خلال الصيف المقبلة، لم تكن الأمور سهلة هذا العام في مانشستر يونايتد بالرغم من قيامه بعمل جيد".

وأكمل ردًا عن سؤال إذا ما كان زيدان سيؤثر في قرار بوجبا: "في كرة القدم هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن تحدث، ويمكنني أن أقول شيئًا اليوم وعكسه غدًا".

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واختتم تصريحاته بالإجابة عن فريق أحلامه هو وبوجبا وقال: "عندما كنا صغارًا كنا نحب كل من أرسنال وريال مدريد وبرشلونة، لكن برشلونة الأقرب لقلبي أنا وبوجبا".

جدير بالذكر أن بوجبا يعد من أهم أهداف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال الصيف المقبل لينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني.