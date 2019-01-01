طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا في تصفيات الأمم الإفريقية

مصر تواجه كينيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، طرح تذاكر مباريات مصر وكينيا الإثنين المقبل.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكيني، يوم 14 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويطرح الاتحاد المصري لكرة القدم، التذاكر يوم الإثنين المقبل، من أجل الجماهير التي ترغب في حضور المباراة التي ستقام في "برج العرب".

وستكون التذاكر موحدة بسعر 75 جنيهًا من أجل انتظار الجماهير لمؤازرة المنتخب المصري في بداية مشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

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ويسافر منتخب مصر عقب لقاء كينيا مباشرة إلى جزر القمر من أجل المواجهة الثانية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، يوم 18 نوفمبر.