كهربا ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر

مصر تستعد لمواجهة كينيا وجزر القمر

ينضم محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، لمعسكر منتخب مصر، اليوم السبت، استعدادًا لخوض معسكر الفراعنة رفقة زملائه بقيادة حسام البدري.

وكان حسام البدري قد تولى تدريب منتخب مصر مؤخرًا، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الذي تمت إقالته عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

ونشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، صورة له في المطار في اتجاهه إلى القاهرة من أجل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر.

ويواجه منتخب مصر نظيره جزر القمر، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر أن تقام في الكاميرون، حيث المباراة الأولى يوم 14 والثانية يوم 18.

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وكان البدري قد ضم كهربا لقائمة منتخب مصر، ليشغل مركز رمضان صبحي الذي يتواجد حاليًا مع المنتخب الأوليمبي ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.