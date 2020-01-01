طارق التائب: الهلال غير طبيعي ووقعت له في ربع ساعة

النجم الليبي يتحدث عن توقيعه للهلال والمفاوضات التي لم تستغرق وقتًا طويلًا.

أكد الليبي طارق التائب، نجم نادي الهلال السعودي السابق، على أن مفاوضاته للانضمام لصفوف الزعيم، لم ستستغرق سوى ربع ساعة فقط، عبر مكالمة هاتفية جمعته برئيس النادي وقتها.

طارق التائب يعد أحد أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص نادي الهلال السعودي عبر التاريخ، خلال الفترة من 2006 إلى 2009، ساهم فيها في تحقيق الإنجازات والبطولات.

التائب قال خلال تصريحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "وافقت على عرض الهلال دون تفكير، ولكني اشترط أن يتحدث معي رئيس النادي، وبالفعل تحدث معي الأمير محمد بن فيصل".

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النجم الليبي تابع: "الأمير محمد بن فيصل قال لي نريدك أن تلعب معنا، قلت لها موافق، والمفاوضات انتهت خلال ربع ساعة فقط عبر مكالمة جوال".

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وأردف: "أرى أن نادي الهلال غير طبيعيًا، ونادي احترافي لأعلى درجة وبيئته احترافية، وأنا عشقت هذا النادي كثيرًا".

واستطرد قائلًا: "ياسر القحطاني يعد أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة العربية، لأنه مهاجم ذكي وكان يمتلك فنيات كبيرة تميزه عن غيره كثيرًا".

وكان مقررًا أن يقيم طارق التائب مهرجان اعتزال خلال الفترة الماضية، بين الهلال والأهلي المصري، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.