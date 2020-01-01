مبروك زايد: الاتحاد "استغفلنا" ولم يتعامل مع الجيل الذهبي جيدًا

حارس مرمى الاتحاد السابق يتحدث عن الظلم الذي تعرض له.

أكد مبروك زايد، حارس مرمى نادي الاتحاد السابق، على أن إدارة ناديه لم تتعامل مع جيله "الجيل الذهبي للاتحاد" بالشكل الجيد، وهو أحد أسباب رحيله عن العميد.

مبروك زايد كان ضمن الجيل الذهبي الذي حقق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عامي 2004 و 2005، حيث شارك معه في كأس العالم للأندية.

زايد قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الاتحاد: "لم نكن نتوقع أن تتعامل إدارة الاتحاد مع جيلنا بهذا الشكل، خاصة أننا حققنا العديد من البطولات، وهذا الأمر كان أحد أسباب خروجي من النادي".

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حارس الاتحاد السابق تابع: "ما فعلته إدارة النادي وقتها في أمور المستحقات المالية، يعد استغفالًا كبيرًا، لأن الكثير من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم".

وأردف: "لن أتأخر عن خدمة الاتحاد، وإذا عرض علي أي منصب داخل النادي سأوافق على الفور ولن أعترض على أي شيء، وسأقبل المهمة بكل سهولة".

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واستطرد قائلًا: "كنت أحاول العودة إلى الاتحاد، خلال فترة تولي المدرب بيتوركا مهمة تدريب الفريق، ولكن إدارة النادي كانت لديها رغبة لبناء فريق شاب، وهو ما تسبب في ابتعادي".

ووجه مبروك زايد نصيحة إلى فواز القرني، حارس مرمى الاتحاد الحالي، حيث قال: "يجب عليك الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ينصب تركيزك داخل الملعب، وهو ما سيجعلك أفضل".

واختتم زايد تصريحاته قائلًا: "يعد البلجيكي ديميتري هو أفضل المدربين بالنسبة لي، لأنه كان متواجدًا في الفترة المميزة بتاريخ الاتحاد، وأفضل المدافعين هم رضا تكر وأسامة المولد وحمد المنتشري".