رسميًا - ضمك يضم الأرجنتيني فيتور لتدعيم خط الدفاع

أولى صفقات ضمك في فترة الانتقالات الشتوية.

أعلن نادي ضمك، عن التعاقد مع المدافع الأرجنتيني سيرجيو فيتور، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بداية من شهر يناير المقبل، لمدة 6 أشهر قادمة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ضمك، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها ضم الأرجنتيني فيتور، لمدة 6 أشهر مقبلة.

ضمك يعاني دفاعيًا هذا الموسم، حيث استقبل 30 هدفًا خلال 13 جولة بالدوري السعودي للمحترفين، وهو ما دفع مسؤوليه لتدعيم خد الدفاع.

وخسر ضمك أمام فريق أبهاء مساء أمس السبت، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الديربي.

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ويعاني ضمك في ترتيب فرق الدوري، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 7 نقاط، حصدها من انتصارين وتعادل وحيد، وتلقى الفريق 7 هزائم.

وبذلك يجري ضمك أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ بعد أيام قليلة.