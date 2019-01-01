النصر يتسبب في فشل انتقال عبد الله السالم إلى الفتح

لماذ فشلت عملية انتقال عبد الله السالم إلى الفتح؟

قررت إدارة نادي الفتح، عدم التعاقد مع عبد الله السالم، لاعب الفيحاء والنصر السابق، بسبب عدم حصوله على مخالصة مالية من النصر، للانتقال لأي فريق آخر.

ويلعب عبد الله السالم في صفوف الفيحاء على سبيل الإعارة، قادمًا من النصر، حيث كان هناك اهتمامًا من جانب الفتح من أجل ضمه.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة الفتح صرفت النظر عن التعاقد مع السالم، وإلغاء الاتفاقية الموقعة بين الطرفين غير الملزمة، بسبب عدم حصول اللاعب على مخالصة مالية من ناديه السابق، لينتقل لأي فريق آخر.

ولم يشارك عبد الله السالم في أي مباراة منذ انطلاق الموسم، وذلك منذ حوالي 5 أشهر، وهذا ما دفع إدارة الفتح لعدم التعاقد معه.