ضربة مالية جديدة لبرشلونة .. راعي القميص يهدد بتقليل العوائد!

يُجابه برشلونة خطرًا اقتصاديًا حقيقيًا في حالة أن فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما من شأنه أن يُزيد الطين بلة داخل خزائن ملعب كامب نو.

برشلونة الآن متعاقد مع شركة نايكي لتوريد الملابس الرياضية، ويتحصل نظير هذا التعاقد على مبلغ ضخم للغاية يُعد من أهم الموارد الاقتصادية للنادي الكتالوني.

لكن صحيفة "سبورت" أكدت على أن غياب برشلونة عن التواجد في دوري الأبطال الموسم المقبل من شأنه أن يُقلل إلى حد كبير من المبلغ الذي يتحصل عليه الكتلان نظير رعاية شركة الملابس الشهيرة له.

هذا التخفيض في المبلغ المدفوع لبرشلونة غير معلوم مداه جيدًا، غير أن المؤكد أن البلوجرانا بصدد المعاناة وفقدان الكثير من الامتيازات المالية إن فشلوا في الظهور بذات الأذنين بالموسم المقبل.

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أمام برشلونة حاليًا طريقان لبلوغ دوري أبطال أوروبا، الأول هو التواجد بالمربع الذهبي للدوري الإسباني، والثاني هو التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

على صعيد الدوري، وقبل مباراة مايوركا بالجولة التاسعة عشر، يأتي برشلونة سابعًا برصيد 28 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع ومباراة أقل.

أما في الدوري الأوروبي، يتعين على برشلونة مواجهة صعبة أمام نابولي في ملحق دور الـ16 في شهر فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن إجراءات تخفيض الرعاية في حالة الفشل الأوروبي ليست جديدة، فشركة أديداس مثلًا وضعت في عقدها مع مانشستر يونايتد بندًا مماثلًا لتقليل الأموال المدفوعة لأولد ترافورد بمقدار 30% حال عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.