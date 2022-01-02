باعتراف تشافي.. برشلونة يعجز عن قيد توريس والأمل في ديمبيلي

وضع عثمان ديمبيلي مسؤولي برشلونة في ورطة كبيرة بعد رفضه التجديد، فالآن لا يمكن للنادي الكتالوني قيد أحدث صفقاتهم، فيران توريس، بسبب سقف الرواتب الموضوع من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وكان أمل برشلونة واضحًا في أن يوافق ديمبيلي على التجديد ويخفض راتبه، وهكذا يترك هامشًا لقيد توريس الذي كلّف خزائن كامب نو 55 مليون يورو.

لكن الدولي الفرنسي ووكيله بالغا في الراتب المطلوب لتجديد العقد المقرر انتهائه بنهاية هذا الموسم، ليصبح الأقرب مغادرته لبرشلونة من الباب الضيق في صيف 2022.

مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، اعترف أن ديمبيلي وضع النادي في مأزق، فقال "سنرى كيف وضع سقف الرواتب، إن كان بمقدورنا قيد فيران توريس كُنّا لنفعل على الفور".

تشافي: وكيل ديمبيلي عقد الأمور، وكان يجب تأجيل مواجهة مايوركا!

كما أضاف "يجب أن يرحل لاعبون هذا الشتاء، إن جدد ديمبيلي وخفّض عقده، حينها يمكننا أن نُقيِّد فيران توريس، هذا من نأمل به حقًا".

وفي حالة استمرار وضع ديمبيلي كما هو، فسيكون الأمل الوحيد لبرشلونة في قيد توريس هو رحيل فيليبي كوتينيو أو صامويل أومتيتي هذا الشتاء.

كوتينيو لا يمتلك عروضًا حتى الآن، وقيل أن حتى الأندية البرازيلية لا تود التعاقد معه، في الوقت الذي يُشكل عقده كارثة اقتصادية لبرشلونة.

أما أومتيتي فارتبط ببعض الأندية ومع ذلك من غير المتوقع أن يرحل هذا الشتاء، فسجله مع الإصابات وحالته البدنية بجانب راتبه تسببوا في نفور الكبار من حوله.

تجدر الإشارة إلى أن ديمبيلي طلب الحصول على راتب يصل إلى 40 مليون يورو، بجانب مكافأة ولاء ضخمة تصل إلى 20 مليون يورو، وعمولة لوكيله موسى سيسوكو.