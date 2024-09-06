ضربة جديدة لخط دفاع ريال مدريد .. وأنشيلوتي يلجأ إلى خيار صعب!

الإصابة الخامسة داخل الريال في أقل من شهر!

ضربت لعنة الإصابات صفوف ريال مدريد بعد 4 أسابيع فقط من انطلاق منافسات الدوري الإسباني، حيث تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق خلال الساعات الماضية نبأ مؤسفًا بإصابة جديدة.

وكشف الصحفي الإسباني ماريو كورتيجانا، في تقارير نشرتها صحيفة "ماركا"، أن المدافع الإسباني الشاب جاكوبو رامون، يعاني من مشكلة عضلية ستبعده عن الملاعب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الإصابة ستجبر مدافع ريال مدريد الشاب على الغياب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين، مما أفسد خطط المدرب كارلو أنشيلوتي للاستعانة بخدماته في ظل إصابة البرازيلي ميليتاو.

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ووفقًا لـ"ماركا" فإن الإصابة ستحرم ميليتاو من التواجد في قائمة ريال مدريد خلال مباراة ريال سوسيداد المقررة يوم 14 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأوضحت أن المدرب الإيطالي مضطر للتسريع من وتيرة عودة الثلاثي المُصاب فيرلاند ميندي وأوريلين تشواميني وجود بيلينجهام لمباراة ريال سوسيداد، من أجل سد الثغرات في الفريق وخصوصًا على مستوى قلب الدفاع، بينما لن يعود إدواردو كامافينجا قبل بداية شهر أكتوبر.

وأضافت: "حصل لاعبو ريال مدريد على 5 أيام إجازة لكن جود بيلينجهام سيواصل العمل حتى يوم السبت، من أجل تجهيزه للمباراة المقبلة في الليجا".