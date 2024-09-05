مصائب أنشيلوتي لا تأتي فرادى .. فيروس الفيفا يصطاد الضحية الرابعة في ريال مدريد!

الملكي يفتقد صخرة دفاعه أمام ريال سوسيداد

دق النجم البرازيلي إيدير ميليتاو، ناقوس الخطر داخل جدران فريق ريال مدريد ومدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعد خروجه من معسكر منتخب بلاده الجاري حاليًا ضمن الأجندة الدولية، بسبب الإصابة.

ويستعد منتخب البرازيلي لمواجهة الإكوادور السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وغادر ميليتاو تدريبات منتخب البرازيل أمس الأربعاء، بعدما شعر بآلام في ساقه اليمنى، ليقرر الجهاز الفني بقيادة دوريفال جونيور استبعاده من معسكر الفريق وعودته إلى مدريد.

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وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الاختبارات الطبية التي خضع لها ميلياتو اليوم الخميس، أكدت إصابته بتمزق عضلي في ساقه اليمنى، وظهر ذلك في أشعة الرنين المغناطيسي.

ويعود ميليتاو إلى مدريد لتلقي العلاج من قبل الأطباء، وهو رابع لاعب من ريال مدريد يتعرض للإصابة مؤخرًا، بعد الثلاثي فيرلاند ميندي وسيبايوس وأوريلين تشواميني، الذين تعرضوا للإصابة خلال مباراة ريال مدريد وبيتيس، الأحد الماضي.

ورغم أن ميندي وتشواميني، ذهبا إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الفرنسي، إلا أن الإصابة منعتهما من الانخراط في التدريبات وعادا على الفور إلى المدينة الرياضية لمدريد، الثلاثاء لبدء تعافيهما.

ووفقًا لـ"ماركا" فإن الإصابة ستحرم ميليتاو من التواجد في قائمة ريال مدريد خلال مباراة ريال سوسييداد المقررة يوم 14 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

واعتادت الجماهير، إطلاق مصطلح "فيروس الفيفا" على الإصابات التي تحدث للاعبي كرة القدم خلال التوقف الدولي، وهو ما يثير أحيانًا غضب المدربين والمسؤولين في الأندية في ظل جدول مباريات مزدحم ولا يرحم اللاعبين، أو يمنحهم الفرصة لالتقاط الأنفاس.